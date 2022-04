Affaire Sweet Beauty : une confrontation à trois prévue ce jeudi dans le bureau du Doyen des juges

La patronne du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, son mari et Adji Sarr qui a accusé l’opposant Ousmane Sonko de « viols et menaces de mort avec arme à feu» sont convoqués ce jeudi par le Doyen des juges pour une confrontation.



D’autres convocations sont prévues la prochaine pour tirer cette affaire au clair, selon nos confrères de Libération. Aussi, ressort-il des auditions précédentes, plusieurs contradictions entre les dépostions de Ndeye Khady Ndiaye, son mari et Adji Sarr.



Le magistrat instructeur a donc décidé de les convoquer pour entendre de manière croisée sur ces déclarations divergentes.