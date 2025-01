Affaire Tabaski Ngom et Cie : le parquet financier ordonne la jonction des trois procédures, le trio risque d’être inculpé ce jeudi

Le Parquet financier a décidé d'accélérer le traitement des dossiers impliquant Tabaski Ngom, Inspectrice du Trésor, ainsi que ses présumés complices, Mor Guèye et Momath Ba. En raison de la "connexité" des trois affaires, la juridiction a ordonné la jonction des procédures et désigné un juge d’instruction, qui pourrait inculper le trio dès ce jeudi.



Selon des sources proches du dossier qui se sont confiées à nos confrères du journal L'Observateur. Le Parquet financier a pris des mesures conservatoires pour accélérer les trois procédures en cours, considérant les nombreuses zones d’ombre entourant cette affaire. Tabaski Ngom est également visée par une plainte déposée par le Président de la Commission de régularisation du secteur de l’énergie (CRSE).



D’après l’enquête, Mme Ngom aurait mis en place un système de "retraits-commissions" avec la complicité de Mor Guèye, dirigeant des entreprises Sen-Setal et Webcom.Sen. Ce dernier aurait encaissé des chèques émis par l’Inspectrice du Trésor en échange de commissions sur chaque retrait. Mor Guèye, arrêté par la Brigade de recherches de Saly et transféré au Parquet financier de Dakar, a été placé en garde à vue malgré ses dénégations.



La troisième procédure concerne Momath Ba, ancien directeur de l’Aprosi. Convoqué lundi dernier par la DIC, il a été placé en garde à vue à l’issue d’une longue audition, en raison d’"indices graves et concordants" le reliant au scandale financier.



Le juge d’instruction désigné pour traiter ces affaires a pris connaissance hier jeudi, des éléments du dossier, souligne le journal. Ce jeudi 23 janvier, Tabaski Ngom, Mor Guèye et Momath Ba seront entendus sur les chefs d’inculpation retenus contre eux. Selon des sources judiciaires, Tabaski Ngom, déjà renvoyée deux fois devant le Parquet, pourrait être inculpée et placée sous mandat de dépôt dès la fin de son audition.



Le Parquet financier poursuit ses investigations pour établir les responsabilités dans ce scandale qui pourrait également impliquer des autorités de l’ancien régime.



Pour rappel, Tabaski Ngom, au centre de ce présumé réseau de transactions financières douteuses, a été arrêtée par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une enquête ouverte par le Parquet financier. Ancienne comptable de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi), elle fait face à des accusations de " détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux."