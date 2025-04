Préparation CAN U20 : Serigne Saliou Dia convoque 23 joueurs

Dans le cadre de la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), le sélectionneur Serigne Saliou Dia a dévoilé une liste de 23 joueurs.



Parmi eux, on retrouve Massaër Dieng, Abdou Aziz Fall et Mouhamed Sarr Ndao, actuellement en stage au centre Toubab Dialaw. Le regroupement prendra fin le 12 avril 2025.



Les « Lionceaux » sont logés dans le groupe C, aux côtés de la Zambie, du Kenya et de la Sierra Leone. La compétition est prévue du 27 avril au 18 mai 2025 en Égypte.