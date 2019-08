Affaire Tee-shirt LGBTI: la citation directe de Wally Seck servie à Imam Kanté n'a pas été enrôlée

Du nouveau sur la citation directe qui a été servie à l'imam Kanté pour avoir accusé le chanteur Wally Seck d'être payé par la communauté LGBTI et d'être "un levier des lobbies de l'argent et de la déviance".



L'avocat du religieux, informe ce mardi 27 août 2019, que l'affaire opposant son client au sieur Wally Seck n'a pas été enrôlée.



" Mon avocat-conseil, maître Moussa Sarr qui me représentait à l'audience correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar de ce mardi matin 27 août 2019 m'a informé de ce qui suit : l'affaire m'opposant au sieur Wally Seck n'a pas été enrôlée, disons en termes moins techniques, pas évoquée. J'en prends acte et je dis "alhamdoulillah Ala koulli haal" (Dieu soit loué en toutes circonstances)", se réjouit le religieux.



Toutefois, l'Imam du Point E réitère vivement son engagement à poursuivre "sans relâche la lutte contre tout ce qui promeut des anti valeurs comme celles de la communauté LGBTI au Sénégal et dans le monde. Afin que nul n'en ignore ".