Le Programme alimentaire mondial tend la main à Bassirou Diomaye Faye

Félicitant Bassirou Diomaye Faye pour son élection au premier tour au soir du 24 mars dernier et la nouvelle alternance au Sénégal, le Programme alimentaire mondial (PAM) compte bien poursuivre « sa collaboration et le partenariat avec le Sénégal ».



S’adressant au Président Diomaye, la directrice exécutive du PAM, Cindy Hensley McCain s’est dite réjouie à l’idée « d’approfondir, sous votre autorité, le Programme alimentaire mondial et votre gouvernement ». Le PAM « reste disposé à poursuivre cette collaboration afin d’appuyer les priorités nationales du gouvernement dans les domaines, notamment de la sécurité, la protection sociale et le renforcement des capacités pour la prévention des crises alimentaires », peut-on lire sur la lettre de la directrice.



Madame McCain n’a pas manqué de souhaité, dans la missive, plein succès à Diomaye « dans l’accomplissement de vos fonctions en tant que président de la République du Sénégal ».