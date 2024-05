Visite du Président Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire : Dakar et Abidjan en phase sur plusieurs sujets

Le président de la République a foulé le sol ivoirien depuis ce matin. La visite de Bassirou Diomaye Faye à son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara revêt un caractère amical et fraternel entre les deux pays. Et elle marque la quatrième étape de son agenda diplomatique.



Reçu par Alassane Ouattara avec tous les honneurs, Bassirou Diomaye Faye et son homologue ont parcouru plusieurs questions concernant la région ouest africaine. Selon l'agence ivoirienne de presse (AIP), les deux hommes ont parlé de la situation de chacun des deux pays (le Sénégal et la Côte d'Ivoire). "Nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays, les efforts que nous faisons, nous nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l’évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de point de vue. Que ce soit sur les questions de démocratie, de coopération régionale ou de la situation internationale, nous sommes totalement en phase", a indiqué le Président ivoirien.



Pour le Président, Bassirou Diomaye Faye, la Côte d'Ivoire est un pays qui inspire dans beaucoup de domaines. Il s'agit notamment des domaines de l'élevage, de l'agriculture, de l'éducation etc. "Nous pouvons encore faire plus, notamment dans les secteurs prioritaires de l’agriculture avec le développement des coopératives en Côte d’Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer et dans d’autres domaines comme celui de l’élevage, de la défense, de la sécurité, de l’éducation et de l’énergie même », a-t-il dit. Dans l'ensemble, le chef de l'Etat sénégalais a manifesté ses dispositions de mutualiser ses efforts avec la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'exploitation minière.



Par ailleurs, les deux hommes ont promis de renforcer davantage leurs échanges commerciales. A ce sujet, le Alassane Dramane Ouattara a promis de donner assignations à son ministre du commerce pour renforcer l'axe Dakar-Abidjan.





Ce voyage comme indiqué entre dans le sens de la "consolidation des liens d’amitié, de fraternité et de coopération existant entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire". Après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, cette visite en terre ivoirienne est la quatrième du genre depuis la prise de fonction le 2 avril dernier, du Président Diomaye.