Son avenir à Red Star évoqué : « La décision est prise… » (Habib Bèye)

Partira, partira pas ? En fin de contrat comme entraîneur à Red Star en France, Habib Bèye a informé que sa décision est déjà prise. « Je pense que par moments, le nom sort alors qu’il n’y a pas eu de contact, qu’il n’y a rien eu. Je vous le dis la décision est prise mais on a besoin de se voir avec les dirigeants », a-t-il précisé, au micro de Canal Football club.



L’ancien international sénégalais était clairement ouvert à un départ, en cas d’offre intéressante. L’Olympique de Marseille avait notamment montré son désir de recruter le coach sénégalais. La Réponse de Habib Bèye : « Quel entraîneur va dire non à Marseille ? Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci. C’est un club exceptionnel, passionnant mais il faut être prêt pour un club comme ça ».



Affirmant néanmoins avoir des ambitions au plus haut niveau, Habib Bèye a conduit son club, Red Star, à la promotion en Ligue 2 française, mais ne ferme aucune porte. Si l’idée d’entraîner l’équipe nationale du Sénégal est écartée, son recrutement dans de grandes formations européennes n’est pas à exclure.