Affaire West African Energy : Samuel Sarr auditionné pendant 3 heures au pavillon spécial par des experts

L’enquête dans l’affaire West African Energy a franchi une nouvelle étape hier-lundi. L’ancien directeur de la SENELEC Samuel Sarr a été auditionné pendant trois heures au Pavillon spécial, dans le cadre d’une instruction conduite par le juge du 2ᵉ cabinet.



L’expert Aliou Touré, assisté de son sapiteur (Ndlr: Expert(e) chargé(e) d'estimer la valeur des marchandises) Cheikh Sadibou Fall, a dirigé cet entretien en présence du greffier et des avocats de l’accusé, Me Cheikh Ahmadou Ndiaye et Me Dionwar Soumaré. L’audition, marquée par des échanges, s’est déroulée dans un climat sans incident, rapporte Libération dans son édition de ce jour.



Des sources proches du dossier indiquent que l’administration pénitentiaire a déployé d’importants moyens logistiques pour assurer le bon déroulement de cette séance. Toutes les conditions ont été réunies pour garantir un cadre de travail adapté aux exigences de l’enquête, souligne le journal.



Cette audition représente une avancée significative dans l’instruction de ce dossier. Les investigations se poursuivent sous la supervision du juge du 2ᵉ cabinet.