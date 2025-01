Affaire de détournement de 700 millions de FCfa : l'ancien DG d'Aprosi, Djim Momath Ba sous contrôle judiciaire après avoir versé 90 millions

Le Pool judiciaire financier a pris des mesures décisives ce jeudi 23 janvier dans le cadre de l’affaire de détournement présumé de 700 millions de FCfa. L’inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom, a été placée sous mandat de dépôt, tandis que Djim Momath Ba, ancien directeur général de l’Agence de promotion des sites industriels (Aprosi), a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire après avoir versé une somme de 90 millions de FCfa.



Tabaski Ngom fait face à de graves accusations, dont « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au bon fonctionnement de ce système ». Ces charges s’inscrivent dans le cadre d’une enquête sur des pratiques illicites dans la gestion des finances publiques. L’inspectrice passera ainsi sa première nuit en prison après sa comparution devant le juge d’instruction, informe Le Soleil.



Momath Ba sous contrôle judiciaire



De son côté, Momath Ba, également impliqué dans cette affaire, a comparu devant le juge. Contrairement à Tabaski Ngom, il a bénéficié d’une mesure de contrôle judiciaire après avoir accepté de verser une caution de 90 millions de FCfa. Pourtant, le parquet financier avait initialement requis un mandat de dépôt à son encontre, souligne le journal.



Par ailleurs, l’homme d’affaires Mor Gueye, dirigeant des entreprises Sen-Setal et Webeom.Sen, a également été inculpé et placé en détention. Il est poursuivi pour des faits similaires, notamment « association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ». Son avocat, Me Faty, a toutefois affirmé que son client « n’a jamais consigné dans cette affaire. »



L’enquête, confiée à la Division des investigations criminelles (DIC), a mis au jour un circuit sophistiqué de détournement de fonds publics au sein de l’Aprosi, où Tabaski Ngom exerçait en tant qu’agent comptable particulier avant de rejoindre la Commission de régulation du secteur de l’électricité (Crse).