Affaire de la Falsification de la signature d’Ousmane Sonko : deux des mis en cause libérés

L’affaire portant sur la falsification de la signature du Premier ministre, Ousmane Sonko, a été plaidée, ce matin, à la Cour d’appel de Dakar. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a confirmé la liberté provisoire d’El Mamadou Diallo et Serigne Mbaye, suivant ainsi la décision du juge du 8e cabinet de Dakar qui leur avait accordé la liberté provisoire. La dame Safiétou Sy inculpée pour cette même affaire est toujours en détention.



À rappeler que les services du ministère de l’Intérieur avaient informé la Division des investigations criminelles (Dic) des agissements des nommés Serigne Mbaye, Safiétou Sy, El Hadj Mamadou Diallo et Mouhamed Aly Bamanka. Ces derniers ont confectionné un faux cachet de la primature et imité la signature du Premier ministre Ousmane Sonko pour rencontrer des autorités étatiques et étrangères. C'est ainsi que le groupe s’est rendu en Libye. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, contrefaçon du sceau de l’État et escroquerie. Ils ont été arrêtés au mois d'août dernier.