Fraude fiscale impliquant McDermott et les sociétés OMA : l'enquête transmise au parquet financier

Un important dossier de fraude fiscale impliquant les sociétés Mc Dermott, OMA Sénégal SA et OMA Logistics vient de connaître un nouveau développement. La Division des investigations criminelles (DIC) a achevé son enquête concernant des allégations de non-respect des engagements contractuels, d'exportations sans déclaration et de non-représentation de marchandises sous douane. Le dossier est désormais entre les mains du parquet financier qui devra décider des suites à donner.



Selon les informations révélées par Libération, le préjudice fiscal estimé par l'administration des Douanes s'élève à la somme colossale de 845.051.330.011 FCFA. Lors de leur audition par la DIC, les dirigeants des sociétés OMA ont partiellement reconnu certains manquements.



Cooshna Sandeep, directeur général d'OMA Logistics, et Émilie Suzanne Dépina, directrice générale d'OMA Sénégal, ont en effet admis que les procédures de clôture de sommier n'avaient pas été respectées pour les navires Amazon et Boarbarge 44. Cependant, ils ont déclaré ne pas avoir d'information concernant huit autres navires dont le dédouanement aurait été géré par la société ETIS, accusée de ne pas avoir effectué les déclarations requises.



Du côté de Mc Dermott, son représentant au Sénégal, Moctar Faye, s'est montré plus évasif lors de son audition. Il a déclaré aux enquêteurs ne pas être autorisé par sa société mère à se prononcer sur le fond du dossier, limitant ainsi ses déclarations.



Les investigations ont abouti à une confrontation entre les différents mis en cause avant la clôture de l'enquête. Le dossier repose notamment sur un procès-verbal de conclusion établi le 13 septembre 2024 par le bureau des Douanes de Dakar-Port-sud.