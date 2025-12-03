Affaire de la photo du Président Diomaye déchirée : Mouhamadou B. Sylla libéré après plusieurs jours de détention

Mouhamadou Bachir Sylla, le militant de Pastef interpellé après avoir déchiré la photo officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été libéré et a regagné son domicile à Saint-Louis. L’homme avait été arrêté à la suite d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle on le voyait déchirer le portrait officiel du chef de l’État, un acte qui lui avait valu des poursuites pour « outrage à l’autorité ».
Son interpellation avait été suivie d’un placement en garde à vue, puis d’une procédure judiciaire qui avait conduit à son déferrement. Selon des proches cités par la presse locale, Mouhamadou Bachir Sylla a finalement bénéficié d’une remise en liberté après plusieurs jours de détention au niveau du Tribunal de grande instance de Saint-Louis.
Son interpellation avait été suivie d’un placement en garde à vue, puis d’une procédure judiciaire qui avait conduit à son déferrement. Selon des proches cités par la presse locale, Mouhamadou Bachir Sylla a finalement bénéficié d’une remise en liberté après plusieurs jours de détention au niveau du Tribunal de grande instance de Saint-Louis.
Autres articles
-
Affrontements à l’UCAD : Babacar Ba interpelle Bamba Cissé et exige le retrait "immédiat" des forces de l’ordre
-
Le CORED rouvre ses bureaux après 14 mois d’arrêt
-
Grève de la faim d’Oumar Ba : l’UTIS sonne l’alerte et appelle à sauver le syndicaliste
-
Port de Dakar: le navire turc MERSIN est "stable et sous surveillance", malgré "un vent défavorable en mer"
-
Série d’auditions : Soya Diagne, Ibrahima Ba et le chauffeur de l’ancien Pm entendus sur le fond de leur dossier ce mercredi