Affaire de la saisie de 970 Kg de drogue : le premier suspect placé en garde à vue, la mafia cernée

Dans le cadre de la lutte contre la Criminalité transnationale organisée (CTO), les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum avait procédé, le 15 juin 2026, à une saisie record de drogue portant sur 844 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 970,6 kg. Dans son édition de ce vendredi, le quotidien Libération révèle qu’un premier suspect, nommé Badara B. (entrepreneur à Saly), a été arrêté et placé en garde à vue.



A l’origine de son interpellation, le mis en cause s’était présenté à l’unité en prétextant vouloir acheter les «maads» saisis avec la drogue. Son comportement suspect a attiré l’attention des agents de la douane, qui avaient constaté quelques minutes avant qu’il prenait des photos du camion qui transportait la marchandise saisie avec l’aide de son téléphone portable.



Les informations extraites de ses deux téléphones ont permis de découvrir les activités illicites du mis en cause. Il serait membre d’un réseau établi entre Paris et Dakar. Quant à la drogue saisie, sa destination finale serait la Belgique.