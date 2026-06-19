Sénégal: la Senelec admet la coupure générale d’électricité du jeudi soir et évoque «un incident» technique

Dans la soirée du jeudi 18 juin, plusieurs localités du Sénégal dont Dakar et sa banlieue ont subi une suspension brusque de la fourniture en électricité. Dans un communiqué, la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) admet la réalité et évoque un «incident» technique.



«Un incident survenu à 20h50 sur le réseau interconnecté a entraîné la mise hors de service de plusieurs installations électriques, notamment les interconnections et les centres de production. Ces perturbations ont momentanément impacté l’alimentation de nos clients», a écrit la Senelec, chargée de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique sur le territoire national.



Quelques minutes après l’incident, la société dit avoir «entièrement rétablie» la situation grâce «à la mobilisation des équipes techniques» et assure regretter les «désagréments occasionnés».

