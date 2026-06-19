Affaire du scandale homosexuel : extrait de Rebeuss, ce que Pape Cheikh Diallo a dit au juge d'instruction

Placé sous mandat de dépôt le 9 février 2026, l’animateur de la TFM, Pape Cheikh Diallo, s’est présenté ce jeudi devant le juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), après qu’il a été extrait de la prison de Rebeuss.



Selon Libération, contrairement à ses autres co-accusés, Pape Cheikh Diallo n’a pas été entendu sur le fond de son dossier. Il était question d’une expertise médicale globale ordonnée par le magistrat instructeur sur le mis en cause. «Des informations, rapportées au juge, tendaient à faire croire que l’animateur aurait refusé de se soumettre (à une expertise médicale). Ce que Pape Cheikh Diallo a formellement rejeté», précise toujours le journal. Interrogé sur son état de santé, Pape Cheikh Diallo a aussi assuré qu’il se «porte bien».



L’animateur est inculpé des chefs d’association de malfaiteurs, d’acte contre nature, de transmission volontaire du VIH/Sida, de mise en danger de la vie d’autrui et de blanchiment de capitaux. Alors que l’instruction du dossier se poursuit, le juge a déjà procédé aux auditions au fond de la quasi-totalité des personnes mises en cause. Parmi les inculpés restant à entendre figurent notamment Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng et l’artiste-musicien Djiby Dramé.