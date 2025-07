Mpox : le ministère de la Santé active l’alerte sanitaire face à la menace régionale

Le Mpox (variole simienne) a été déclaré urgence de santé publique africaine le 13 août 2024 par le Centre Africain de Lutte contre la Maladie (Africa CDC) et urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la Santé le 14 août 2024.



Dans une circulaire signée par son secrétaire général, Serigne Mbaye, le ministre de la Santé et de l’Action sociale informe que l'épidémie continue de se propager en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. « Ainsi un de nos pays frontaliers a récemment confirmé des cas de Mpох », précise-t-on.



Face à cette menace, le ministère informe que le Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) a été mis en alerte conformément au plan national de préparation et de réponse.



Le ministre enjoint ainsi les directeurs régionaux de la santé, en collaboration avec les gouverneurs, à renforcer la « surveillance épidémiologique, de vérifier le dispositif de prise en charge des cas et de renforcer la communication sur les risques et l'engagement communautaire ».