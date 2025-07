Côte d'Ivoire: trois responsables de la jeunesse universitaire du PDCI devant la justice

Selon leurs avocats, les trois cadres de la jeunesse universitaire du PDCI sont inculpés - qui ont été interpelés mardi - en raison de leur présence sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux…



Sur les images Emmanuelli Blé, Jean-Paul Djabia et Jean-Philippe Attoh entourent le président du mouvement de jeunesse, Joël-Ndri Kouadio – ce dernier est seul à prendre la parole : « Restez mobilisés – les mots d'ordre vont suivre », entend-on sur l'extrait.



Des mots et une vidéo à l’origine de leurs inculpations d’après Maître Suy Bi, le conseil du PDCI. À ces quatre, s’ajoute également Innocent Yao, le président de la jeunesse rurale de la formation d’opposition, inculpé le mois dernier pour d’autres motifs.



Dans un communiqué, le groupe parlementaire du PDCI dénonce une volonté de décapiter sa jeunesse militante.

Le PDCI soutenu par son nouvel allié le PPA-CI. Pour le parti de Laurent Gbagbo, ces arrestations sont « arbitraires » et visent à « museler l’opposition en la privant de sa principale force de mobilisation ».



Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RHDP, n'a pas encore commenté l'affaire.



Contacté par RFI, le bureau du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan n'a pas répondu à nos sollicitations.