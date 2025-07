Libertés menacées : la CVR s’insurge contre les dérives du régime et appelle à un sursaut national

L’opinion nationale et internationale assiste avec une profonde inquiétude à la multiplication des actes posés par le régime en place qui traduisent une volonté manifeste de remettre en cause les libertés d’opinion, d’expression et de presse.



Dans un communiqué rendu public, la Convergence pour la défense des Valeurs Républicaines (CVR) estime que la démocratie et l’Etat de droit sont menacés. « Les convocations et arrestations arbitraires se multiplient pour réduire au silence des citoyens dont le seul tort est d’avoir donné leurs appréciations de la conduite des affaires du pays », fustige-t-elle.



Le mouvement s’insurge contre les « attaques du gouvernement contre la presse, l’opposition, la société civile et les magistrats » qui selon lui, « constituent des atteintes graves aux fondements de l'Etat de droit tels que garantis par notre Constitution et les conventions internationales ratifiées par notre pays ».



Face à ce qu’elle qualifie de dérive autoritaire, la CVR appelle à un « sursaut national de toutes les forces attachées à la démocratie, à la justice et aux droits humains ». Elle exige également la « libération immédiate de toutes les personnes détenues pour délit d’opinion ».



Selon elle, la justice, qui fait l’objet de toutes les critiques de la part d'autorités du pouvoir exécutif, doit rester debout et jalouse de son indépendance. D’ailleurs, la CVR attire solennellement l’attention du Président de la République sur sa « responsabilité pour la stabilité du pays et la nécessité urgente de prendre les mesures idoines pour la décrispation de l’espace public ».