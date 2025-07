Série de cambriolages à Zac Mbao : un suspect arrêté après avoir oublié son téléphone sur les lieux

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a interpellé, jeudi 10 juillet, un individu soupçonné d’avoir commis plusieurs vols multiples avec effraction commis la nuit.



Selon la Police nationale, plusieurs plaintes ont été enregistrées, toutes liées à un même mode opératoire : forcer les grilles des fenêtres donnant sur la rue, s’introduire discrètement dans les salons et repartir avec des téléviseurs.



Le suspect a été trahi par son propre téléphone, tombé sur les lieux d’un dernier cambriolage. Grâce à cet indice, il a pu être localisé puis arrêté. Confronté aux preuves (vidéos, téléphone), il a reconnu une partie des faits.



Il affirme avoir revendu les téléviseurs à un receleur rencontré au marché de Keur Massar. Une perquisition à son domicile a permis la saisie d’un écran plat de grande taille, de marque Toshiba.



À ce jour, une dizaine de victimes se sont présentées. Le préjudice est estimé à plus de 5 millions de FCFA.



Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.