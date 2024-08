Affaire de viol : un maçon pris au piège des avances d'une fille mineure, risque 5 ans de réclusion criminelle

Dans les liens de la détention depuis 2021 pour viol, pédophilie détournement de mineure au préjudice A.D, une mineure de 16 ans. Le maçon Cheikhou Bâ risque 5 ans de réclusion criminelle d'après le réquisitoire du procureur. C'est à son compte qu'il a appris malheureusement que le consentement d'une mineure n'est pas déterminant en matière criminelle.



Selon l’Observateur, il croupit en prison depuis 3 ans pour avoir cédé au charme de A.D, une mineure âgée à peine de 16 ans. C'est ce qui lui vaut une poursuite judiciaire pour viol, pédophilie et détournement de mineure.



Il a comparu devant la chambre criminelle en l'absence de la victime, A D et de son tuteur, civilement responsable. L'accusé appelé devant la barre a retracé le film des faits. D’après son récit. La mineure et lui, habitent dans le même quartier à Bastos (Dakar).



C’est sur ces entrefaites qu'ils ont sympathisé. Seulement une semaine après avoir fait connaissance, la petite a commencé à lui déclarer sa flamme. Des avances, auxquelles il a décliné vu son état d'âge mineur, mais c’était sans compter sur la ténacité de la victime, qui est revenue à l'assaut.

Selon les confidences de l'accusé, A.D le harcelait à la limite.



Elle débarquait fréquemment chez lui pour solliciter des parties de jambes en l'air. Elle ne se décourageait jamais face à son refus. Comme obsédée, elle lui a encore supplié d'entretenir des rapports sexuels.



« Pour me convaincre, elle m'a dit qu'elle avait l'habitude de coucher avec des hommes, moyennant une somme de 5.000 FCFA par coup. Subitement, elle s'est déshabillée et a introduit ses doigts dans mon sexe et m'a dit qu'elle va crier si je refuse de coucher avec elle », a relaté l'accusé.



Poursuivant, son récit, Cheikhou Bâ dira aussi que A D a confisqué son téléphone avant d'enlever son pantalon. « Je ne l'ai pas violée. C'est elle qui s'est couchée sur moi et m'a forcé à la p.. », s'est défendu l'accusé.



Selon la conviction du procureur, on peut concéder à l'accusé que les rapports étaient consentis. Il y a dans le dossier, des photos où ils s'embrassaient.



Poursuivant le représentant du parquet, soutient que l'accusé était bien conscient qu'il avait affaire à une fille mineure qui a à peine 16 ans. Le maître des poursuites a requis l'acquittement pour le crime de viol avant de solliciter que l'accusé soit condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour pédophilie, détournement de mineure.



Cheikhou Bâ sera fixé sur son sort le 3 septembre prochain.