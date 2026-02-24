Ousmane Sonko en médiateur entre les députés Alioune Dièye et Anta Babacar Ngom

L'hémicycle a été le théâtre de vifs échanges, ce mardi entre les députés Alioune Dièye et Anta Babacar Ngom. Face à la montée de la tension, le Premier ministre Ousmane Sonko a troqué son costume de chef de gouvernement pour celui de "régulateur" social, mêlant parenté à plaisanterie et reparties cinglantes.



​La tension était palpable entre Alioune Dièye et Anta Babacar Ngom, forçant l'intervention du Premier ministre. Pour désamorcer le conflit, Ousmane Sonko a choisi de s'appuyer sur les valeurs sociales et religieuses. S’adressant directement au député Dièye, il a invoqué les liens de parenté pour apaiser les esprits.



​« Vous êtes mon oncle, Alioune Dièye, mais vous avez offensé mon autre oncle qui est le père d’Anta Babacar. Nous sommes en Ramadan, pas besoin de lever la tension », a-t-il lancé, rappelant l'exigence de retenue durant ce mois de piété.



​Le Premier ministre ne s'est pas arrêté là. Interpellé par Anta Babacar Ngom sur l'absence supposée ou les déplacements du Président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a répondu avec une pointe d'ironie.

​

Il a promis à la députée de lui faciliter une audience directe avec le chef de l'État, une manière subtile de clore le débat sur la présence du Président dans le pays tout en piquant la curiosité de l'assistance.



​Enfin, le Premier ministre a été poussé dans ses retranchements concernant son récent retour du Royaume Chérifien. Interrogé sur le fait qu'il soit rentré sans les supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc, sa réponse a été empreinte de réalisme, loin de toute promesse populiste.