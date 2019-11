Affaire des 94 milliards FCFA : le Collectif citoyen "Sunu 94 milliards Nay leer" exige la tenue d’un procès

Le Collectif Citoyen ‘’Sunu’’ 94 milliards ‘’Nay leer’’ a fait face à la presse ce jeudi à Dakar, pour exiger à ce que lumière soit faite sur l'affaire de corruption présumée qui vise Mamour Diallo, ancien directeur des Domaines. Réunis autour de ce collectif, le Front pour une Révolution anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP), Nittu Dëgg des valeurs, Gilets rouges, Forum Social Sénégalais (FSS), Sénégal Notre Priorité (SNP)…se sont appropriés de ce combat pour la tenue d’un procès.



« Nous avions déposé une plainte contre Mamour Diallo et Tahirou Sarr. Nous avions considéré que après l’exploitation du rapport de l'Assemblée nationale qui a voulu absoudre Mamour Diallo parce qu’il fait partir de l’APR, nous citoyens Sénégalais, avons pris notre courage en main et avons déposé une plainte auprès du procureur. Nous appelons tous les autres citoyens à nous joindre dans ce combat », a indiqué Aline Badara Mboup leur porte-parole.



Toutefois, il a demandé la tenue d’un procès qui ne serait pas, dit-il, « une parodie de justice et l’application des décisions de justice issues de ce procès ». Le collectif ‘’Sunu’’ 94 milliards ‘’Nay leer’’ compte organiser un jury populaire, et a lancé une pétition autour de leurs revendications.