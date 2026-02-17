Sénégal: les autorités confirment qu’un "milliardaire koweïtien" distribue des billets de 5.000 FCFA à des élèves

Ces dernières 48 heures, la rumeur avait enflammé les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié sur Facebook, le ministère de l’Education nationale du Sénégal, ce mardi 17 février, a confirmé l’information. Il dit avoir appris qu’un individu «se présentant comme un prétendu milliardaire koweïtien», a entrepris «la distribution de billets de banque d'un montant de 5.000 FCFA à des élèves, sans aucune autorisation administrative ni encadrement institutionnel».



Face à cette situation «préoccupante» pour le gouvernement, le ministère a instruit «immédiatement la mise en place d'un dispositif de sécurité en vue de localiser, interpeller l'individu concerné et situer les motivations réelles de ces agissements».



Dans le même temps, tous les chefs d'établissements publics et privés, ainsi que les responsables de daara, «ont été formellement instruits» de «ne plus accorder d'audience à cette personne ou à toute autre personne se livrant à des actions similaires» et «de signaler immédiatement toute tentative de visite ou de distribution aux services» compétents.