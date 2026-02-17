Le retour sensationnel du revenant Thomas Lemar, Manchester United veut réaliser un transfert historique

Thomas Lemar sort de sa grotte !

Battu par Girona hier soir, le Barça n’a pas fait le job, au contraire du très surprenant Thomas Lemar qu’on voit en une de Mundo Deportivo. Il était porté disparu depuis très longtemps et petit à petit, on retrouve le joueur que l’on a connu du côté de l’AS Monaco. Lemar a inscrit son deuxième but avec Girona et celui-ci a une importance capitale puisqu’il permet à son équipe de prendre 3 points précieux dans la lutte pour le maintien. Cela fait 2 buts sur les 2 derniers matchs pour le champion du monde 2018 qui n’avait pas marqué en championnat depuis la saison 2022-2023. Thomas Lemar enchaîne ces derniers temps et c’est une belle lueur d’espoir dans sa carrière qui prenait un chemin délicat ces dernières saisons.



Manchester United pense à un cadre… de Liverpool

Une information très surprenante figure en une du Daily Star. Manchester United songerait à recruter Alexis Mac Allister, le milieu de terrain argentin de Liverpool. Alors sur le papier, rien d’étonnant, seulement les Red Devils qui veulent sortir le chéquier et signer un milieu réputé de Premier League. Mais la grosse surprise dans ce dossier, c’est qu’aucun transfert n’a eu lieu entre Manchester United et Liverpool depuis 1964. Phil Chisnall est donc le dernier joueur, mais aussi le deuxième à être passé d’un club à l’autre, un phénomène qui date de plusieurs décennies et pourrait donc se briser avec Mac Allister. Les deux clubs entretiennent une rivalité tellement intense qu’aucun transfert n’a été envisagé récemment, et même si c’est évoqué pour l’international argentin, on n’en est qu’au stade de la rumeur pour le moment. On verra si Manchester United et Liverpool changent d’avis lors du prochain mercato.



José Mourinho croit à la victoire, pas au miracle

Le journal Marca met le cap sur Lisbonne pour une revanche très attendue. Trois semaines après le but d’Anatoliy Trubin à la dernière minute, Benfica retrouve le Real Madrid en barrage de Ligue des Champions. "Gloire ou enfer" titre la presse espagnole, après la grosse désillusion de la dernière fois, le Real revient au Portugal avec un esprit revanchard, mais surtout plus de confiance. Kylian Mbappé est de retour, mais Benfica aussi a des armes. D’ailleurs, José Mourinho a confié en conférence de presse qu’il n’y avait pas besoin d’un miracle pour éliminer le Real Madrid. Le Special One connaît parfaitement son adversaire, il connaît aussi ce type de match à enjeux et sait que la performance de la dernière fois peut aider ses joueurs. Malgré tout, Mourinho a beaucoup de respect pour son adversaire et encore plus pour Alvaro Arbeloa, l’entraîneur qu’il a eu sous ses ordres. Cela ne l’empêche pas de vouloir éliminer son ancien club !