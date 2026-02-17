Medhi Benatia reste à l’OM, Pablo Longoria déclassé !

L’Olympique de Marseille est en feu. Depuis plusieurs jours, voire semaines, le club olympien fait face à un véritable incendie, qui se propage pratiquement à tous les étages. Roberto De Zerbi a été le premier à quitter la maison. Dans la nuit du 10 au 11 février, à 2h35 du matin, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont publié un communiqué de presse annonçant son départ d’un commun accord. «À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison, pouvait-on lire sur le site officiel de l’OM.»

Marseille en feu

L’écurie française a ensuite rendu hommage à l’Italien de 46 ans, louant «son investissement, son engagement, son professionnalisme et son serieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25», avant de lui souhaiter «le meilleur pour la suite de sa carrière». Ce départ, qui a fait énormément de bruit, est un véritable coup dur pour les Olympiens, qui voulaient avancer main dans la main avec RDZ. Quelques jours avant, Pablo Longoria avait pourtant annoncé vouloir faire de lui le "Diego Simeone de l’OM". Une nouvelle preuve que dans le football, tout va très vite. Surtout à Marseille, où on consomme les joueurs et les entraîneurs rapidement. Mais pas seulement. Dimanche, Medhi Benatia, directeur du football, a également annoncé quitter le navire, lui qui estime avoir mouillé le maillot pour son club de cœur auquel il souhaite le meilleur.



Le Marocain a ainsi publié un long message, dans lequel on apprend qu’il a posé sa démission le 9 février. Impliqué dans le processus de recherche d’un nouveau coach, notamment sur le dossier Habib Beye, l’ancien défenseur de la Juve et du Bayern Munich, dont les relations avec son président n’étaient plus au beau fixe selon nos informations, s’en est allé. En moins d’une semaine, l’OM a ainsi perdu deux hommes clés de son projet. Seule la tête de Pablo Longoria tenait encore jusqu’à aujourd’hui. Mais l’Espagnol a été visé par des banderoles des supporters, tout comme Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM a assisté à la rencontre contre Strasbourg et il n’a pas pu éviter les critiques de la part des fans. « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous.»



McCourt sort du silence et acte le retour de Benatia

Un autre message a suivi plus tard. « McCourt, capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan ! » Tancé, le Bostonien a gardé le silence. Mais il a fini par réagir aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse. «Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes.»



Puis Frank McCourt a déclaré : «En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs, particulièrement la qualification pour la prochaine ligue des champions et un parcours exemplaire en Coupe de France. Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d’un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous, au service de l’OM.». Le message est passé et Medhi Benatia fait donc son retour à l’OM dans un rôle plus élargi. De son côté, Pablo Longoria est déclassé.