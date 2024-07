Affaire des affrontements à Médina Gounass : le tribunal de Kolda relaxe les 46 mineurs

Les 46 mineurs arrêtés à Médina Gounass suite aux affrontements intercommunautaires survenus le jour de la Tabaski ont tous été libérés hier mardi.



Selon la RFM, le Tribunal de Kolda, après une audience tenue le 2 juillet, a décidé de les relaxer des accusations de « trouble à l’ordre public, association de malfaiteurs, violence et voies de fait, meurtre, coups et blessures volontaires réciproques ».



C’est ainsi que le Tribunal a jugé utile de mettre les mineurs sous le régime de la liberté surveillée. Ils devaient être confiés aux personnes civilement responsables.



Pour rappel, de graves incidents ont opposé le lundi 17 juin 2024, deux communautés dans la cité religieuse de Médina Gounass, dans le Département de Vélingara, Région de Kolda. Ces affrontements ont fait 1 mort et occasionné une vingtaine de blessés.



Une enquête a été ouverte suite aux affrontements. Cent quatre-vingt (180) individus, dont une quarantaine de jeunes arrêtés. Les mis en cause ont été finalement déférés sous une haute escorte de la gendarmerie.