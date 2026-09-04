Affaire des « baignades sexuelles » entre homosexuels : les dessous d'une interpellation à Kaolack

L'affaire a démarré par un signalement. Selon le journal Libération, le 30 août 2026, le caporal-chef D. Diakhaté, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Kaolack (ouest), détaché à la surveillance de la plage du Relais, signale la présence nocturne et récurrente d'une dizaine d'individus ayant des comportements suspects après la fermeture de la plage au public.



En concertation avec la Brigade de recherches de Kaolack, un dispositif d'observation discret est mis en place. Dans la nuit du 30 août, D. Diakhaté s'infiltre à la nage à proximité du groupe et surprend plusieurs individus de sexe masculin en train d'avoir des rapports sexuels dans l'eau.



Se sachant découverts, les individus tentent de fuir. L'intervention des agents du commissariat de Kaolack permet d'en intercepter deux dans l'eau et un troisième à sa sortie. Conduits au commissariat central, ils sont placés en garde à vue pour nécessité d'enquête.



Les trois mis en cause sont identifiés comme Cheikh D., 20 ans, tailleur domicilié à Ndorong, Abass N., 20 ans, marchand ambulant domicilié à Léona, et Pape D., 19 ans, peintre domicilié au quartier Occass.



Des dénégations avant des aveux



D'abord dans la dénégation, les suspects sont confrontés à l'exploitation du téléphone portable de Abass N., où sont retrouvés des messages intimes et explicites dans lesquels le groupe se fixait des rendez-vous pour des « baignades sexuelles ». Face à ces éléments, ils passent aux aveux et reconnaissent se donner rendez-vous à la plage du Relais après 19 heures pour y pratiquer des actes homosexuels.



Au regard des éléments et des aveux, toujours selon Libération, la garde à vue est requalifiée le 31 août à 21 heures pour actes contre nature, dans l'attente des réquisitions médicales.



Selon les résultats délivrés par le médecin-légiste du Centre hospitalier régional de Kaolack, les examens médicaux révèlent la présence de multiples fistules complexes péri-anales productives circonscrivant l'orifice anal, associées à des gangues inflammatoires.