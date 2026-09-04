Elections municipales et législatives: Dr Abdoul Aziz Mbodji (Kiiraay) appelle à «envisager un couplage»

Au Sénégal, alors que le mandat des élus locaux s'achève le 23 janvier 2027, le gouvernement du président Diomaye Faye n'a posé aucun acte qui laisse présager que le scrutin aura lieu à la date échue. Aminata Touré, membre influente du parti présidentiel, a même soutenu que le chef d’Etat a «toute l’année 2027» pour organiser le scrutin. Au même moment, en décembre 2026, Diomaye Faye pourra légalement dissoudre l’Assemblée nationale, dirigée aujourd’hui par son ancien mentor Ousmane Sonko, qui est en «désaccord profond» avec la gouvernance du pays.
Face à cette situation, Dr Abdoul Aziz Mbodji, PCA de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA), et membre du parti présidentiel Kiiraay, a appelé à envisager un couplage des deux scrutins. «Si les deux élections doivent effectivement être organisées au cours de l’année 2027, il serait pertinent d’envisager leur couplage», a dit le maire de Ndiedieng, au cours d’une interview à L’Observateur.
Rationaliser les dépenses
Pour le maire, un couplage des élections pourrait permettre de «rationaliser les dépenses publiques, de réduire les coûts logistiques et administratifs et surtout d’alléger le calendrier électoral». Il a même soutenu que le Sénégal «ne peut pas se permettre d’organiser successivement plusieurs scrutins lourds, avec les mêmes contraintes administratives, financières et matérielles».
Face à cette situation, Dr Abdoul Aziz Mbodji, PCA de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA), et membre du parti présidentiel Kiiraay, a appelé à envisager un couplage des deux scrutins. «Si les deux élections doivent effectivement être organisées au cours de l’année 2027, il serait pertinent d’envisager leur couplage», a dit le maire de Ndiedieng, au cours d’une interview à L’Observateur.
Rationaliser les dépenses
Pour le maire, un couplage des élections pourrait permettre de «rationaliser les dépenses publiques, de réduire les coûts logistiques et administratifs et surtout d’alléger le calendrier électoral». Il a même soutenu que le Sénégal «ne peut pas se permettre d’organiser successivement plusieurs scrutins lourds, avec les mêmes contraintes administratives, financières et matérielles».
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