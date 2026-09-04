Guédiawaye : un couple interpellé après des ébats sexuels sur la plage de Gadaye

En pleine journée, sous le regard de plusieurs passants, un couple a été surpris en train d’avoir des relations sexuelles sur la plage de Gadaye, à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. La scène, qui s’est déroulée sur une partie de la plage accessible au public, a rapidement suscité l’indignation des riverains, d’après L’Observateur.



Alertés par les habitants, les éléments de la brigade de recherches du poste de police de Wakhinane Nimzatt, qui patrouillaient dans les environs, sont intervenus. Les deux protagonistes ont été interpellés puis conduits au commissariat à bord d’une fourgonnette. L’enquête menée par les policiers a permis de les identifier.



Il s’agit de M. Thiam, tailleur né le 18 mars 2004 à Yeumbeul, et de sa compagne A. Sall, âgée de 19 ans, ménagère et originaire de Touba. Entendus par les enquêteurs, les deux mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés en garde à vue hier, jeudi 03 septembre. Ils sont poursuivis pour «outrage public aux bonnes mœurs».