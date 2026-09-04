Présumée escroquerie foncière : le promoteur Djiby Ciss impliqué dans deux affaires à 433,7 millions de Fcfa

Le promoteur immobilier Djiby Ciss, 50 ans, domicilié à Bandia Séssène (Mbour), a été extrait de prison par la Division des investigations criminelles (Dic) et à nouveau présenté au parquet pour une présumée escroquerie foncière. Il fait actuellement l'objet de deux dossiers distincts pour un préjudice total évalué à 433,7 millions de Fcfa, selon le quotidien Libération, dans son édition de ce vendredi.



La dernière plainte émane de M.C.C. Sarr. Devant la Dic, elle a expliqué qu'au cours de l'année 2023, Djiby Ciss lui aurait proposé la cession d'un terrain de 2 hectares 43 ares situé à Sorokh Khassap (Sindia), pour un prix de 70 000 000 Fcfa. Elle affirme lui avoir versé un acompte de 33 703 000 Fcfa par chèques. En contrepartie, le promoteur lui aurait remis 42 délibérations de la mairie de Sindia portant sur ce site, qu'elle devait ensuite redistribuer à ses clients.



Après la conclusion de la transaction, M.C.C. Sarr s'est rendue sur les lieux et aurait découvert, à sa grande surprise, qu'un mur y avait été érigé. Interpellé à ce sujet, Djiby Ciss lui aurait assuré qu'il allait régulariser la situation, promesse restée sans suite.



Déjà incarcéré à la Maison d'arrêt de Rebeuss, où il est placé sous mandat de dépôt depuis le 13 août 2026 par le juge d'instruction du 2ème cabinet du Pool judiciaire financier pour une autre affaire de présumée escroquerie foncière portant sur 400 millions de Fcfa, Djiby Ciss a été entendu sur procès-verbal dans ce nouveau dossier.



Lors de son audition, il aurait reconnu avoir encaissé l'acompte de 33 703 000 Fcfa. Il soutient cependant que le mur constaté par la plaignante ne se trouverait pas sur la parcelle de 2 ha 43a. Il précise avoir acquis le terrain auprès d'un certain A. Sène, qui serait lui-même en détention pour les mêmes faits. Selon ses déclarations, son acolyte lui aurait cédé la parcelle pour 40 000 000 Fcfa, sans qu'un acte de vente n'ait été établi.