Affaire des députés "faussaires": après l'installation de la Commission ad hoc ce mercredi, une plénière prévue vendredi prochain

Les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l’Assemblée nationale se réunissent ce mercredi à 10 heures. L’ordre du jour porte sur la constitution de la Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire ou non des députés Boubacar Williemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, impliqués dans l'affaire de trafic de passeports diplomatiques.



S'en suivra une séance plénière prévue vendredi prochain à 10 heures, a appris PressAfrik. Cette plénière va ratifier la liste des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des deux députés concernés avant d'entamer les auditions.