Affaire des marchés de masques : Moustapha Diop disculpé par ses fournisseurs lors d'une confrontation

L'ancien ministre du Développement Industriel, Moustapha Diop, et son entourage peuvent entrevoir une issue favorable à l'affaire des marchés de masques. Au terme d'une audition devant la Commission d'instruction près de la Haute Cour de justice, tenue hier, mercredi 19 novembre, les fournisseurs confrontés à l'ancien ministre ont unanimement confirmé l'exécution intégrale des marchés.



En effet, Moustapha Diop a été extrait de sa cellule dans la matinée d'hier, mercredi, pour être confronté aux principaux acteurs de l'exécution des commandes. L'audition, qui s'est déroulée en présence des membres de la Commission d'instruction présidée par le juge Abdoulaye Bâ, a duré environ deux heures, de 10 h 30 à 12 h 30.



Selon des sources proches du dossier, rapporte "Les Echos", ces confrontations ont permis aux membres de la Commission de recueillir des clarifications directes sur la fourniture exacte des masques et les modalités de paiement. Les témoignages d'Ibrahima Macodou Fall et Cie ont été jugés particulièrement édifiants. Ces derniers ont réitéré sans ambiguïté que la totalité du marché de fourniture leur ayant été attribuée a été intégralement exécutée.



L'un d'eux, Ibrahima Macodou Fall, a affirmé aux juges qu'il a livré la totalité des masques commandés, et qu'il a ensuite été payé intégralement. Le seul point d'achoppement soulevé durant les témoignages concerne le mode de règlement. Plusieurs fournisseurs ont en effet confirmé avoir été payés en espèces.



Toutefois, selon les informations recueillies par le quotidien d'information, ce mode de paiement, bien que peu orthodoxe, ne constituerait pas un délit de nature criminelle dans ce contexte. Les personnes indexées pour cette pratique ne seraient, le cas échéant, passibles que de la Cour de discipline financière (CDF), et non de la Haute Cour de justice.



Alors que Moustapha Diop et son équipe de défense entrevoyaient une conclusion imminente de l'instruction, le président de la Commission a notifié aux avocats qu'une ultime confrontation est nécessaire. Il s'agit d'une dernière fournisseuse, actuellement à La Mecque pour la Oumra (petit pèlerinage), dont le retour est attendu dans les prochains jours. Une confrontation avec l'ancien ministre est ainsi envisagée, en principe, la semaine prochaine, si le calendrier des membres de la Commission le permet.



Cependant, ce dernier obstacle semble ne pas inquiéter la défense. Pendant la phase d'enquête préliminaire, cette même dame avait déjà confirmé de manière constante qu'elle avait livré tous les masques commandés et que sa prestation avait été intégralement payée dans les normes. Ses déclarations initiales convergent donc avec celles des autres fournisseurs déjà entendus.