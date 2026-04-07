Affaire des présumés homosexuels: Ouzin Keita et ASS Dione à l'Infirmerie de Rebeuss, Kader Dia transféré à Sébikhotane

Les chanteurs Ouzin Keita et celui de «khassaide », ASS Dione, arrêtés dans le cadre de l'enquête tentaculaire menée par la Brigade de recherches de Keur Massar sur des faits « d’association de malfaiteurs, de mise en danger de la vie d'autrui et de transmission délibérée du virus lors de rapports sexuels non protégés », ont été transférés à l'infirmerie de la prison de Reubeuss suite à leur incarcération.
D’après le journal Les Echos, le chroniqueur de la Sen TV, Kader Dia, qui a été logé à la chambre 20 de la prison de Rebeuss après son placement sous mandat de dépôt, a été également transféré à la prison de Sébikhotane, sans une autre forme précision.
D’après le journal Les Echos, le chroniqueur de la Sen TV, Kader Dia, qui a été logé à la chambre 20 de la prison de Rebeuss après son placement sous mandat de dépôt, a été également transféré à la prison de Sébikhotane, sans une autre forme précision.
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