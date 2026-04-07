Sénégal : l’Institut Pasteur de Dakar met au point un premier diagnostic rapide de la rougeole

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) vient de franchir une étape majeure dans la lutte contre la rougeole, avec le lancement de son tout premier test de diagnostic rapide. Une première mondiale qui marque un tournant dans la lutte contre cette maladie contagieuse. Cette innovation, développée, promet de renforcer la surveillance épidémiologique et d’améliorer la prise en charge des cas dans les structures sanitaires.



Dénommé Surua Measles IgM, ce texte offre une solution «simple, rapide et évolutive pour diagnostic des cas au point de soins, à partir de sang capillaire ou de sérum». Selon l’information relayée par Libération, ce nouvel outil vise à répondre aux difficultés persistantes liées au diagnostic rapide de la rougeole, notamment dans les zones où l’accès aux laboratoires spécialisés reste limité. Facile à utiliser, il permet de détecter la maladie directement au point de soins à partir d’un simple prélèvement de sang capillaire ou de sérum.



Cette avancée scientifique a été validée par une évaluation indépendante menée par l’Organisation mondiale de la Santé, qui a recommandé son utilisation au sein du Réseau mondial de laboratoires pour la rougeole et la rubéole. Une reconnaissance qui conforte la portée internationale de cette innovation sénégalaise.



"Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et l'Institut Pasteur de Dakar ont déployé ce test dans le cadre d'une étude clinique prospective multicentrique nationale, couvrant six districts sanitaires et plus de trente structures de santé au Sénégal", rapporte le journal.