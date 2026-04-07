Scandale homosexuel : le film de l’arrestation du Dr Serigne Mourtalla Guèye, 9ème présumé amant de Pape C. Diallo

Dr Serigne Mourtalla Gueye, chef du service de la Transfusion du sang au Centre national de transfusion sanguine (Cnts), a été intercepté, le 1er avril 2026, vers 22 heures, alors qu’il revenait d’une mission officielle à Bordeaux (France). Le médecin a été bloqué à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) suite à une opposition émise contre lui par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar le 27 mars 2026, dans l'affaire du scandale homosexuel qui secoue le Sénégal.



D’après le journal Libération, dès qu'il a été informé des motifs de son interception, Dr Serigne Mourtalla Guèye, qui avait probablement planifié un suicide par overdose, a inhalé un produit contenu dans une bouteille étiquetée « Rodman », avant d'être plongé dans un état de somnolence profonde.



Après une demande d'intervention du médecin du Service d'aide médicale urgente (Samu) de l'Aibd en présence des gendarmes, les tests effectués sur lui ont révélé la présence de substances illicites comme l'opium et le The (dérivé du chanvre indien). Après sa prise en charge, le chef du service de la Transfusion au Cnts a été conduit dans les locaux de la Br de recherches de Keur Massar. Son interpellation intervient après que les éléments extraits du téléphone de Pape Cheikh Diallo, principal accusé de ce dossier, ont révélé des éléments attestant de présumées relations sexuelles assidues entre eux.



Présenté au juge vendredi 3 avril 2026, Dr Serigne Mourtalla Guèye a été automatiquement placé sous mandat de dépôt. Il est le 9ème partenaire présumé de Pape Cheikh Diallo à être incarcéré depuis le début de cette enquête tentaculaire. Toujours selon le journal, Talla, comme l'appellent ses camarades de promotion, logeait dans un appartement au Point-E quand il était étudiant, suscitant des interrogations sur son train de vie. Le mis en cause fréquentait aussi les milieux huppés.



Dans ce même dossier, les gendarmes ont demandé et obtenu la prolongation du garde-vue de Abdourahmane Diarra Ndiaye, technicien de la Senelec arrêté à Mbacké. Au-delà de ses aveux sur des rapports sexuels avec le chanteur religieux Asse Dione, un autre partenaire présumé de Pape Cheikh Diallo, Abdourahmane Diarra Ndiaye, qui sera présenté au magistrat instructeur ce mardi 7 avril 2026, a évoqué des partouzes organisées entre Mbacké et Dakar avec Asse Dione.