Victoire de Sa Thiès : «Il a passé des nuits blanches à s'entraîner», confie la femme du lutteur

En une minute trente secondes, Sa Thiès a terrassé Modou Lô, dimanche 05 avril, au cours d’un «combat royal» à l’Arène nationale. Cet exploit met fin à des années de domination du vaincu et permet au vainqueur d’être le neuvième Roi des arènes de l’histoire.
Dans l’euphorie de cette victoire, Madame Sakho, d’habitude très discrète, a vanté les mérites de son mari, Sa Thiès. «Les gens voient la victoire, mais nous nous voyons les sacrifices. Il a passé des nuits blanches à s'entraîner», confie-t-elle.
En poursuivant, elle se réjouit des qualités du lutteur et vante ses mérites. «Je lui dis bravo et bon courage pour la suite. Il a encore beaucoup à donner à la lutte sénégalaise (…) Sa Thiès est un lutteur très intelligent. Il ne se précipite pas, il attend le bon moment pour saisir sa chance», a-t-elle conclu.
Dans l’euphorie de cette victoire, Madame Sakho, d’habitude très discrète, a vanté les mérites de son mari, Sa Thiès. «Les gens voient la victoire, mais nous nous voyons les sacrifices. Il a passé des nuits blanches à s'entraîner», confie-t-elle.
En poursuivant, elle se réjouit des qualités du lutteur et vante ses mérites. «Je lui dis bravo et bon courage pour la suite. Il a encore beaucoup à donner à la lutte sénégalaise (…) Sa Thiès est un lutteur très intelligent. Il ne se précipite pas, il attend le bon moment pour saisir sa chance», a-t-elle conclu.
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