Affaire du "policier gifleur" : Le Forum du justiciable exige la libération de l'auteur de la vidéo et appelle le Dg de la police à...

Les réactions d'indignation continuent de pleuvoir après la publication vendredi d'une vidéo montrant un policier gifler de manière violente un motocycliste à Ziguinchor. Après le communiqué des services de communication de la police nationale annonçant des sanctions à l'encontre du "policier gifleur", le Forum du justiciable a appelé le Directeur général de la police sénégalaise "de rappeler à l'ordre les policiers souvent auteurs de ces actes peu honorables qui ternissent l’image de notre police nationale et de prendre des mesures sévères face aux bavures policières qui prennent des proportions inquiétantes dans notre pays".



Le président Babacar Ba et ses collaborateurs exigent également "sans délai et sans condition la libération du jeune Joseph Mendy auteur de la vidéo qui a permis aux sénégalais de voir cette scène qui n'honore pas notre police nationale"