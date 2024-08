Affaire présumée de Trafic international de drogue : le fils de Idrissa Seck obtient une liberté provisoire

Abdoulaye Seck, le fils du politicien Idrissa Seck arrêté depuis mai pour présumé trafic international de drogue, sera libre dans les prochaines heures. La chambre d’accusation, lui a accordé une liberté provisoire mardi 13 août. Toutefois, le dernier mot revient cependant au parquet général.



Lors de l’audience, le représentant du ministère public avait demandé l’infirmation de l’ordonnance du juge. L’on se rappelle, Adoulaye Seck avait été arrêté en fin mai 2024. Il a été emprisonné au même titre que Sylvain Bathiapara Mendy, Pathé Guéye, Ousmane Camara, Alain Diatta et Amadou Diam Ndoye.



Ils étaient poursuivis pour "association de malfaiteurs aux fins d'importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux et détention d'armes à feu automatique sans autorisation contre le premier ; association de malfaiteurs aux fins d'importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux contre le deuxième ; association de malfaiteurs, aide ou assistance dans une entreprise d'importation de cocaïne, de blanchiment de capitaux à travers un groupe criminel organisé pour le troisième et le quatrième ; aide ou assistance à une entreprise d'importation de cocaïne aux fins de trafic et blanchiment de capitaux contre le cinquième ; association de malfaiteurs dans une entreprise d'importation de cocaïne, de blanchiment de capitaux à travers un groupe criminel organisé, détention ou offre et facilitation à l'usage de drogues".