Grand Prix Hervé Deluen : Souleymane Bachir Diagne honoré par l’Académie française

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a été honoré par l’Académie française qui lui a décerné le Grand Prix Hervé Deluen, une distinction prestigieuse saluant son apport exceptionnel au rayonnement de la langue et de la pensée françaises. L’annonce a été faite par les éditions Albin Michel, son éditeur.



Ce prix, attribué chaque année par l’Académie à une personnalité étrangère ou à une institution ayant contribué à la promotion de la langue française dans le monde, consacre une trajectoire intellectuelle exceptionnelle.



Philosophe de renommée mondiale, spécialiste du dialogue entre les cultures, Souleymane Bachir Diagne a su, à travers ses ouvrages, ses interventions et son enseignement, faire résonner la philosophie africaine dans l’univers francophone et au-delà.



Son style limpide, sa pensée généreuse et son engagement pour une éthique du dialogue font de lui une voix incontournable dans le paysage intellectuel contemporain.



D’autres lauréats ont également été distingués par l’Académie cette année, parmi lesquels : Frère François Cassingena-Trévedy (Grand Prix Moron), Thierry Thomas (Prix Roland de Jouvenel) et Ruben Barrouk (Prix Mottart).