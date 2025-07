Proposition de cessez-le-feu à Gaza : le Hamas affirme avoir soumis une réponse « positive » aux médiateurs

Le groupe de résistance palestinien Hamas a déclaré vendredi avoir soumis une réponse « positive » aux médiateurs concernant une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza et d’échange de prisonniers.



« Nous avons terminé nos consultations internes ainsi que celles avec les factions et forces palestiniennes concernant la dernière proposition des médiateurs visant à mettre fin à l’agression contre notre peuple à Gaza », a déclaré le Hamas dans un communiqué.



Le mouvement a ajouté avoir « remis la réponse aux médiateurs, et celle-ci était positive ».



Le groupe palestinien a souligné qu’il est « sérieusement prêt à entamer immédiatement un cycle de négociations sur le mécanisme de mise en œuvre de ce cadre ».