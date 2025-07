Licences 5G retirées à Yas et Expresso : l’ARTP et les opérateurs concernés gardent le silence

Plus de vingt-quatre heures après l’annonce du retrait des licences 5G accordées à Yas Sénégal et Expresso Sénégal, c’est toujours le silence absolu. Ni les opérateurs concernés, ni l’ARTP (Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes), ni le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique n’ont réagi publiquement à cette décision qui secoue le secteur.



Révélée par le site spécialisé Techobservateur.sn, la mesure découlerait de « manquements graves » constatés dans la procédure d’attribution des fréquences, à la suite d’un recours introduit par un opérateur concurrent. La même source rapporte qu'« une commission spéciale a été mise en place pour revoir les conditions d’attribution et lancer de nouvelles discussions avec les opérateurs ».



Interrogés par Le Quotidien, plusieurs experts préfèrent garder le silence pour le moment, le temps d’analyser en profondeur les implications juridiques et techniques du retrait. Mais l’enjeu est de taille : le déploiement de la 5G, pilier du New Deal Technologique, est désormais suspendu à une réévaluation complète.