Barthélémy Dias dénonce certaines bavures policières et réaffirme l'existence d'une opposition active au Sénégal

Le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, Barthélémy Dias, est sorti de sa réserve ce vendredi 4 juillet pour dénoncer certains agissements au sein des forces de l’ordre et rappeler l’existence d’une opposition active au Sénégal. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook ce vendredi 4 juillet, il a condamné « certaines bavures policières » et insisté sur le respect que doivent les agents aux populations.



« Les policiers font leur travail, mais ils doivent le faire dans l’ordre et le respect », a-t-il affirmé. « Être violent envers la population, ils peuvent ne pas le faire. On doit les remettre sur le droit chemin s’ils en sortent, et les juger avec vérité ».



Au nom de son mouvement, lancé il y a un mois, Barthélémy Dias a salué l’engouement populaire : « L’enthousiasme des gens me dépasse ». Il a annoncé le déploiement de cartes d’adhésion à travers les quartiers et localités du pays.



Répondant au Premier ministre Ousmane Sonko et à son parti Pastef qui affirment qu’il n’y a pas d’opposition au Sénégal, il a déclaré : « Il y a bel et bien une opposition dans ce pays. Ce n’est pas une opposition qui a peur, ni une opposition qui insulte où qui vandalise ».



Enfin, il a conclu sa déclaration par des prières pour « la paix et la prospérité au Sénégal ».