Affaires de vidéos pornographiques : le verdict est tombé pour El Hadji Malick Diallo et sa bande

Le verdict est tombé pour le jeune El Hadji Malick Diallo, âgé de 18 ans, et sa bande, arrêtés dans l’affaire des vidéos d’orgies sexuelles dans des appartements à Dakar. Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a prononcé différentes peines à l’encontre des prévenus.



Le cerveau de la bande, El Malick Diallo qui avait filmé la scène de fellation d’une fille et son copain, a écopé d’un (1) mois de prison ferme et d’une amende d’un million de F CFA.



Amadou Matar Sène, lui a écopé de 2 ans dont 1 mois ferme et d’une amende d’un million de francs CFA. Thierry Lopez, qui avait soutenu n’avoir jamais participé aux différentes fêtes qu’El Hadji Malick et les autres ont organisées, a été relaxé par le juge d’instance. De même que Ousseynou Konté, réceptionniste de l'auberge où les vidéos ont été filmées. Ce dernier avait déclaré qu’il était absent des lieux au moment où les jeunes étaient venus pour la location.



Quant aux mineurs impliqués dans cette affaire, ils seront jugés par la chambre des mineurs, vendredi prochain.