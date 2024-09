Affé Djoloff : la gendarmerie arrête un dealer de drogue de 62 ans en flagrant délit

La gendarmerie de Dahra (située au nord-ouest du pays dans le département de Linguére) a mis fin aux activités illicites d’un trafiquant de drogue actif dans la commune d’Affé Djoloff et ses environs. Le dealer, A. Diallo, âgé de 62 ans, présenté comme un vendeur de drogue dans le sud du Djoloff, a été appréhendé le dimanche dernier avec 250 g de chanvre indien.





Cette arrestation fait suite à des renseignements reçus par la gendarmerie, signalant un important trafic de drogue orchestré par le vieil homme. Les éléments de la brigade de Dahra se sont rendus sur place à Affé Djoloff. Sur les lieux, un gendarme en civil a pris contact avec A. Diallo et lui a demandé une petite quantité de chanvre indien en échange de 1 000 F CFA. Sans se méfier, le dealer de 62 ans a accepté la transaction et lui a vendu la substance illicite.



C'est à ce moment précis que les autres gendarmes, postés à proximité, sont intervenus pour arrêter le trafiquant en flagrant délit. Une fouille minutieuse de son domicile a ensuite permis de découvrir 250 g de chanvre indien supplémentaire, rapporte Seneweb.



A. Diallo a été déféré au parquet de Louga pour « cession et trafic de chanvre indien. »