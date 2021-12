Affrontements à l'UCAD: le Coud obtient le retrait des policiers du Campus, les hostilités reprennent

Docteur Ndob Seck, le chef de service de l'administration du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) annonce une médiation afin que le clame revient à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), devenue depuis hier-mardi, théâtre d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre.



"(...) Nous sommes là pour jouer une médiation entre les policiers et étudiants afin de trouver une solution. Et nous pensons que ça sera possible. Puisque nous avons pu trouver des solutions au niveau de la grande porte. Maintenant nous allons essayer de faire la même chose pour que les étudiants puissent regagner leurs chambres", a t-il informé aux journalistes.



A la question de savoir si cette médiation pourrait être une solution définitive à la colère des étudiants de l'UCAD, en soutien à leurs camarades de Bambey, le chef de service de l'administration du COUD de soutenir "qu'il y a effectivement des choses qui dépassent leurs prérogatives, mais ce qu'ils peuvent en tant administration c'est d'amener le calme dans les lieux".



Après cette tentative du Dr Seck, les policiers ont été raccompagnés par les étudiants jusqu’à la grande porte avant de déclencher les hostilités à nouveau. Vidéo à suivre…