Discours de Sonko sur le travail de Jean M. Diouf : TAS réplique et remet sur la table l'affaire des "37 milliards FCFA"

Thierno Alassane Sall ne compte pas tourner la page d'aussitôt sur l’affaire de 37 millions FCFA, AEE POWER. Réagissant au discours du Premier ministre, Ousmane Sonko tenu à Guinguinéo, où il saluait le travail abattu par le Directeur de l’ASER, Jean Michel Séne, l’ancien ministre de l’Energie s’est fendu dans un poste sur X pour exiger des explications de la part du Premier ministre sur la destination des 37 milliards FCFA. « Plutôt que de jouer au défenseur d'un grand garçon, Ousmane Sonko devrait nous expliquer où sont passés les 37 milliards », a -t-il fustigé.



« Cela devrait être très simple pour Sonko, très loquace et péremptoire quand il s'est agi du Prodac ou de l'affaire dite des 94 milliards ? », a renchéri TAS.



Par ailleurs, le député a posé une série de question sur la raison derrière le silence du pastef face à cette affaire. « Pourquoi la galaxie Pastef est gênée par cette affaire ? Pourquoi ces gens qui traînent facilement des Sénégalais devant le Pool judiciaire financier laissent-ils courir AEE POWER avec les 37 milliards des Sénégalais ? », lit-on sur la publication.