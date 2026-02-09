Grands Moulins de Dakar : le Collège des délégués prône la stabilité et le dialogue social

​Dans un communiqué, le Collège des délégués du personnel des Grands Moulins de Dakar (GMD) est sorti du silence pour réaffirmer la solidité du climat social au sein de l’entreprise et recadrer les récents événements.



Représenté par les syndicats STIA (affilié à la CNTS) et SYNADTRIA (affilié à l’UNSAS), le Collège a tenu à préciser que les libertés syndicales et le droit d’expression sont "pleinement garantis" au sein des GMD.



Selon les délégués, l’entreprise dispose d’un cadre de concertation permanent qui a toujours permis de prévenir les crises et de gérer les situations sensibles avec responsabilité.



​Le communiqué aborde également deux points de tension récents, le Collège dit "prendre acte" de la décision de justice concernant les élections des délégués. Il assure que les suites à donner sont actuellement examinées dans le respect des voies de droit et dans un esprit apaisé.



Concernant ce salarié, les délégués déplorent une méconnaissance du cadre légal et des "mauvaises influences" ayant conduit à sa situation actuelle, malgré plusieurs rappels à l’ordre.



​Face aux tentatives de déstabilisation, le Collège des délégués marque une opposition ferme à toute démarche visant à "fragiliser le climat social exemplaire" ou à "instrumentaliser des situations individuelles".



​L'organisation conclut en réitérant son engagement pour la paix sociale et la poursuite d'un dialogue fondé sur la légalité et la transparence, plaçant l'intérêt collectif des travailleurs au centre de ses priorités.