Affrontements à l'Ucad: le Coud regrette et appelle les étudiants à la retenue

La Direction du Centre des œuvres Universitaire de Dakar (Coud) réagit suite aux violences notées mardi soir, au sein du temple du savoir entre étudiants de Pastef/Les Patriotes et ceux de l'Alliance pour la République (Apr). Elle regrette et condamne fermement les agissements de ces groupes d'étudiants, dans un communiqué.



"Ces actes constituent, en effet, une violation flagrante du règlement intérieur des campus sociaux dont les dispositions pertinentes accordent une place essentielles à la quiétude des résidents, de surcroît en cette période de révision d'examen", peut-on lire dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Rappelant à l'ordre les protagonistes, la Direction du Coud "les invite à la retenue et les met devant leurs responsabilités".



Se faisant dans la menace, les services de Maguette Sène informent que "les auteurs d'actes de nature à compromettre la paix sociale dans les campus en répondant devant les organes universitaires et judiciaires compétentes".



A noter que ces heurts ont eu lieu alors que les étudiants de Pastef se réunissaient pour préparer la soirée de ce mercredi qui sera marquée par un concert de casseroles et de Klaxons entre 20 heures et 20h10, comme l'avait annoncé leur leader Ousmane Sonko.