Affrontements entre douaniers et bissau-guinéens : Il n'y a pas eu deux morts, mais un seul et...

Les affrontements qui ont eu lieu jeudi entre les agents douaniers et les pèlerins du Daaka qui venaient de la Guinée Bissau n'ont pas fait deux morts, selon une source de PressAfrik, basée au sud du pays. Le bilan serait d'un mort et de quatre blessés et les échauffourées se sont déroulé, non près de Médina Gounass, mais a Nianao dans la commune de Ouassadou, 4 kilomètres de la frontière Guinée Bissau.



La communauté rurale de Ouassadou est une communauté rurale du Sénégal située au centre-sud du pays. Elle fait partie de l'arrondissement de Pakour, du département de Vélingara et de la région de Kolda.