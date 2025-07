Le choc entre le PSG et le Bayern affole l’Europe, Joan Laporta fragilisé par l’échec Nico Williams

Le PSG veut sa revanche contre le Bayern



C’est le début des choses sérieuses pour le PSG lors de la Coupe du monde des clubs. Dans une Une consacrée au début du tour de France, le PSG est attendu au sommet titre L’Equipe. Après avoir facilement écarté l’Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale, c’est un tout autre morceau qui se dresse devant les Parisiens, le Bayern Munich. « La montagne, enfin » pouvons nous lire dans les pages intérieures, un choc qui donne le coup d’envoi de la vraie compétition après des premiers matchs où la majorité des favoris l’ont emporté. Un choc qui n’est pas sans rappeler la finale de la Ligue des champions 2020 perdue par le club de la capitale, et forcément une revanche à prendre. « Luis Enrique veut régler la dette du PSG » titre Sport en Espagne, après avoir ramené la première ligue des champions de l’histoire du club, Luis Enrique veut laver l’affront de 2020. Ce choc entre mastodontes européens affole l’Europe, « une odeur de Champions League » pour AS en Espagne, « Un mondial européen » pour la Gazzetta dello sport, Marca parle même de « Demi finale en or pur » pour souligner l’importance de cette confrontation pour Ousmane Dembélé dans sa quête du Ballon d’Or.



Joan Laporta en danger



En Espagne, le retournement de situation de Nico Williams fait toujours sensation, « Un Lapin au Barça » titre Sport. L’ailier a prolongé jusqu’en 2035 à Bilbao, une signature surprenante et inattendue qui fait mal au FC Barcelone, qui s’est déjà tourné vers ses nouvelles cibles. Au sein du club, on ne décolère pas, « une colère monumentale contre l’entourage du joueur » titre Sport. Le Barça se sent utilisé par l’agent du joueur pour pousser Bilbao à augmenter son offre de contrat, mais Marca avance peut-être une autre raison à ce revirement de pensée du joueur : le passif du club concernant les difficultés à inscrire les recrues en Liga. Dani Olmo, Inigo Martinez, Jules Koundé ou encore Ferran Torres, tous ont été la source de beaucoup de soucis pour les inscrire, Nico Williams voulait inclure une clause en cas de non-inscription lui permettant de partir libre, le Barça a refusé. En tout cas, cet échec fragilise grandement la position de Joan Laporta, le président du club. Face à cette déconvenue alors qu’il était pourtant confiant, il voit ses adversaires se réjouir à moitié de cette défaite. Victor Font, adversaire déclaré de Laporta aux élections à la présidence du club en 2026 n’a pas tardé à communiquer sur cet échec, prenant à partie Joan Laporta. « Le cas Nico nous met devant le miroir. Malgré les discours du club depuis 4 saisons disant qu’on a surmonté le désastre économique, la réalité est têtue : on ne sait pas si on peut inscrire les joueurs qu’on cible. Sans une bonne gestion, tout le projet peut s’écrouler. Seulement sans improvisations, nous pourrons accompagner cette génération de joueurs le plus loin possible ».



Le Portugal toujours sous le choc



Au Portugal, l’émotion est encore vive après le décès de Diogo Jota. « Le Portugal pleure Jota » titre Record, qui fait la part belle aux hommages rendus lors de la veillée funéraire en public tenue hier. « Monde, embrasse tes frères » titre le quotidien qui insiste sur l’émotion ressentie par Joao Cancelo et Ruben Neves lors du match entre Fluminense et Al-Hilal hier soir en coupe du monde des clubs. « Les larmes traversent l’océan » pouvons-nous lire. Record nous informe aussi de la volonté de Liverpool de verser ce qu’il restait du contrat du joueur à sa famille, on ne s’en remet pas.